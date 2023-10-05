二戰兒童生活故事 隔42年推續集

《窗邊的小荳荳》獲全球喜愛 90歲女藝人再起筆 日本女藝人黑柳徹子於1981年出版自傳隨筆集《窗邊的小荳荳》，書中刻畫出生動孩子形象和自由校園精神，深受幾代人的喜愛。因應很多讀者想知道接下來的故事，現已90歲高齡的黑柳徹子再度起筆，時隔42年推出《窗邊的小荳荳》續集，前日正式發行。

黑柳徹子1933年出生於日本東京都，1953年進入電視界，其後身兼主持人及演員，並自1984年起擔任聯合國兒童基金會親善大使。她在《窗邊的小荳荳》中描述自己小學一年級時轉學，在新學校裏結識老師和朋友的故事，至今已被翻譯成20多種語言，國內外發行量超過2,500萬冊。由於故事發生在第二次世界大戰時期，書中不免提到學校在戰火中被毀於一旦，讓不少讀者印象深刻。

今次出版的續集講述了她在東京遭遇空襲後撤離到青森，以及她從音樂學校畢業、成為演員的人生經歷。黑柳徹子表示，孩子們最不喜歡戰爭的一大原因便是缺乏自由，甚麽事情也做不了。雖然自己不想再回憶起當時的戰爭情景，但仍決定在續集中寫下來。

鼓勵孩子閱讀 她又向當今兒童送上寄語，呼籲兒童們要喜歡閱讀。她指自己寫作的初衷便是為了讓孩子們了解閱讀的樂趣，閱讀是自己童年時唯一的娛樂，至今依然有在睡前讀書的習慣。本報綜合報道