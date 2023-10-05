東呼即應緊貼跟進 胡慧冲籲可喊「吹堆」求救

【本報綜合報道】泰國曼谷是香港人熱門旅遊地點之一，暹羅購物城前天發生槍擊事件，港人難免感到不安。東網《東呼即應》為了跟進事件，即時聯絡「泰國通」之稱、泰國旅遊達人胡慧冲直擊，涉事商場昨天如常開放，部分位置留有曾被子彈打過痕迹，商場亦加強保安，檢查訪客隨身物品。他又分享貼士，假如港人在當地旅遊遇上意外可用泰語向當地人求救，發音與廣東話「吹堆」相似。

是次槍擊案男疑兇年僅14歲，有傳落網時精神非常混亂，又指他沉迷射擊等電玩遊戲。據當地警方供稱，事發時他以為自己遭人攻擊，才掏出手槍開火。當地媒體昨天更指疑兇有精神問題，需長期服藥，偏偏過去數天沒有服藥，結果導致慘劇發生。

泰國黑槍氾濫 1.9萬元可購一支 事實上，不少港人近年關注東南亞國家旅遊是否變得愈來愈危險，例如早前爆出港人墮求職騙局、被人賣豬仔禁錮進行電訊詐騙，甚至有傳聞指犯罪集團捉走外國旅客，割腎販賣器官賺錢等。對於是次槍擊案，有人更形容是香港今年6月初發生荷里活廣場兇案翻版。

翻查資料，泰國與美國同樣有槍械氾濫問題，統計顯示泰國約有1,030萬支槍械，其中40%為非法黑槍，即平均每100人便有15.1人擁槍，在亞洲僅次於南亞幫主力為害港人的巴基斯坦。據了解，當地搜購一支普通手槍只需9萬泰銖（約1.9萬港元）難怪有網民指出在泰國買槍比買菜還要容易。