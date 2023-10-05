曼谷商場槍擊施襲 華姊妹陰陽相隔

原擬凌晨乘飛機返國 疑兇女廁開火奪命 泰國曼谷一名持槍14歲少年前天在暹羅購物城（Siam Paragon）大開殺戒，造成兩死5傷，其中兩名中國公民一死一傷，正面臨被控謀殺等合共5項罪名。一名中國籍死傷者家屬受訪時透露，她與家人原本計劃昨天凌晨乘飛機返國，詎料疑兇首先在商場二樓女廁開槍，造成阿姨死亡，母親受傷。

泰國警方前晚公布，兩名死者分別是一名中國人及一名緬甸人，另外5名傷者一人來自中國、一人是老撾人，餘下3位是泰國人。中國駐泰國大使館亦證實，是次槍擊事件造成中國公民一死一傷。

家屬受訪稱姨姨倒地淌血 事故發生後，網名「chloe皖-」的女遊客前晚曾在網上發布多張圖片，只見一隻右手滿是血漬，白色衣服染血。

她稱疑兇曾在商場二樓女廁開槍，「去世的是我阿姨，受傷的是我媽」。她（化名李藝）翌日接受內媒訪問時稱，自己只有16歲，在事件中僅僅擦傷，目前平安，受傷母親情況穩定，沒有生命危險，只是同行阿姨去世。

當談及詳情時，李藝指34歲趙姓死者聯同丈夫及一對5歲雙胞胎女兒，與其家庭一起赴泰旅遊。她稱事發時眾人正在商場準備上廁所，剛進女廁排隊不到一分鐘就聽到槍聲，直至連續聽到多響槍聲才反應過來，於是往廁格裏面逃跑，擠在最後一個廁格，不過阿姨與另外兩名女子已倒在廁格之外，事後目睹對方嘴在流血。她又指，阿姨一對雙胞胎女兒還未知道母親遇害，正跟父親一起。

有在場中國遊客一度以為商場正辦活動，人群湧動如有明星到訪，後來聽到清晰槍聲才驚覺當地正發生槍擊事件。

四川旅客即取消行程回國 另一名來自北京女子在事發當天正帶孩子前來商場用餐，卻遇上槍擊事件，只好與他人在後廚躲藏十多分鐘，獲工作人員安排離開。也有來自四川省成都市遊客表示，已取消後續行程，並購買昨天航班機票回國。

泰國警察總長多薩指該名14歲疑犯落網後表現憂慮，並聲稱聽到有把聲音叫他開槍。另有網民疑似拍攝到疑兇早前在曼谷一個靶場，當時身穿衣着打扮與案發時一模一樣，而疑兇也在社交網發布練靶影片。

總理賽塔探望受傷華旅客 泰國總理賽塔周二親赴醫院，探望在曼谷暹羅購物城槍擊事件中的受傷中國公民。

賽塔和副總理兼外長班比還分別致電中國駐泰國大使韓志強，代表泰國政府對不幸遇害的中國公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，強化治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。

中國駐泰使館獲悉有關情況後，迅速啟動應急機制，核實情況，會同泰國有關方面開展善後處置，第一時間派領事官員趕赴案件現場了解情況並赴醫院探望傷員。目前受害人員身份已經查明，傷員已送醫，狀況穩定。本報綜合報道