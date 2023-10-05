兩岸國際

印搜網媒拘兩人涉收華錢

印度新德里警方周二突擊搜查一個新聞網站的辦公室，以及逾40名記者、撰稿人、支援員工等的住所，目前有兩人被捕。警方指控涉事網媒接受親華資金資助，為中國宣傳。有傳媒組織則擔憂警方行動損害新聞自由，希望政府公布細節。
（綜合報道）
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