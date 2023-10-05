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耿爽促恢復對東伊運反恐
中國常駐聯合國副代表耿爽周二在紐約聯合國總部強調，恐怖主義是人類文明的毒瘤，各國均有義務反對一切形式的恐怖主義。中方敦促個別國家從國際反恐合作大局出發，恢復對東伊運恐怖組織的認定，停止有關政治操弄。（綜合報道）
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