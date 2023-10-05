兩岸國際

阿塞拜疆傳拘4納卡領袖

阿塞拜疆上月以閃電攻勢控制納戈爾諾—卡拉巴赫（納卡）地區以來，持續清算納卡地區前分離主義領袖。報道指，前納卡總統阿魯秋尼揚等4名納卡領袖周二被捕並押至阿塞拜疆首都巴庫，但阿塞拜疆官方尚未證實。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc