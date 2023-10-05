阿塞拜疆傳拘4納卡領袖

阿塞拜疆上月以閃電攻勢控制納戈爾諾—卡拉巴赫（納卡）地區以來，持續清算納卡地區前分離主義領袖。報道指，前納卡總統阿魯秋尼揚等4名納卡領袖周二被捕並押至阿塞拜疆首都巴庫，但阿塞拜疆官方尚未證實。（綜合報道）