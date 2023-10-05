兩岸國際

韓警告朝倘用核武招滅亡

北韓上月底在第十四屆最高人民會議第九次會議上，將強化核武力量政策寫入憲法。南韓國防部昨日警告，北韓若企圖使用核武器，將招致政權滅亡，強調韓軍已具備能夠壓倒性應對北韓任何攻擊的韓美聯防態勢。（綜合報道）
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