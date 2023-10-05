墨國轟美只顧援烏 促助拉丁美洲發展
【本報綜合報道】自俄烏戰事去年2月爆發以來，美國就不斷向烏克蘭提供軍援。墨西哥總統奧夫拉多爾周一嚴厲批評美國對烏克蘭的軍事援助，認為不合理，敦促美國投入更多資源幫助拉丁美洲國家。
奧夫拉多爾長期呼籲美國投入更多資金幫助中美洲和加勒比地區發展經濟，以緩解難民方面的壓力。奧夫拉多爾在例行的每日記者會上，批評美國國會沒有為拉美地區發放經費。他又提到上周美國國會在一項臨時撥款法案上的爭論，法案取消了對烏克蘭的進一步援助。他指：「我只是想知道他們現在為何不授權向烏克蘭戰爭提供援助。他們已經為烏克蘭戰爭花了多少錢？數百億美元用於戰爭。這是最不合理的事情，而且具有破壞性。」
美國防部指援烏資金剩390億
美國總統拜登周二與加拿大、意大利、日本、波蘭、羅馬尼亞、英國、法國、北約、歐盟委員會和歐洲理事會的領導人通電話，重申援烏承諾。美國國家安全委員會發言人柯比透露，不能讓任何事情干擾美國援助烏克蘭，時間不是朋友，國防部只餘下50億美元（約390億港元）的援烏資金。
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