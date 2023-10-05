墨國轟美只顧援烏 促助拉丁美洲發展

奧夫拉多爾長期呼籲美國投入更多資金幫助中美洲和加勒比地區發展經濟，以緩解難民方面的壓力。奧夫拉多爾在例行的每日記者會上，批評美國國會沒有為拉美地區發放經費。他又提到上周美國國會在一項臨時撥款法案上的爭論，法案取消了對烏克蘭的進一步援助。他指：「我只是想知道他們現在為何不授權向烏克蘭戰爭提供援助。他們已經為烏克蘭戰爭花了多少錢？數百億美元用於戰爭。這是最不合理的事情，而且具有破壞性。」