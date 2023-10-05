稱今年增33.5萬合同兵志願兵 俄防長：攻烏軍力充足

俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，年初以來已有超過33.5萬人成為合同兵和加入志願者部隊，僅9月份有多達5萬公民簽署合同入伍。俄軍有足夠兵力在烏克蘭開展行動，因此不需額外動員。

紹伊古在視像會議上向軍隊領導層保證，總參謀部沒有進一步動員計劃，其中一個原因是公民堅定的愛國立場，他們積極加入保衞祖國行列。紹伊古又指，周日（1日）開始的秋季例行徵兵已經穩步推進，徵召13萬新兵參與義務兵役，新兵不會部署烏克蘭的軍事行動地區。

烏稱俄動員兵數量大減 他強調，俄軍部隊在地面的積極行動，極大削弱敵軍的作戰潛力並使對方受到重大損失。俄羅斯於去年9月21日至10月21日期間，透過局部動員徵召30萬預備役軍人，其後多次否認進一步動員報道。

烏克蘭總參謀部發言人科瓦爾丘克稱，隨着俄軍損失不斷增加，來自各個定居點的動員兵數量大幅減少。他舉例指出，上月有數批伊熱夫斯克市動員兵增援前線俄軍，但人數由每次100至120人，減至只有20至30人。

俄羅斯偵查委員會周二宣布，就境內逾100宗針對民用基礎設施的無人機襲擊，以恐怖主義有關罪名起訴烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫等4人。偵查委員會指已收集到足夠證據，對布達諾夫、烏克蘭空軍司令奧列修克、烏克蘭海軍司令涅伊日帕佩、烏克蘭空軍第383無人機團長布爾堅紐克提出缺席起訴。偵查委員會強調，不久將來會通緝上述人士。

指襲民用設施 俄起訴4烏官 此外，烏克蘭國防部情報總局周一宣稱，4架無人機其中3架於周日擊中俄羅斯斯摩棱斯克航空工廠，對廠房造成嚴重破壞，令Kh59MK2巡航導彈的生產中斷。Kh59MK2射程達280公里，是俄羅斯空天軍常用於打擊烏克蘭軍事及民用目標的導彈之一，切爾尼戈夫州、蘇梅州、哈爾科夫州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州及赫爾松州等地，受到Kh59MK2重點攻擊。本報綜合報道

俄軍有足夠兵力在烏克蘭開展行動。 紹伊古