發現及合成量子點作貢獻 美俄3傑奪化學諾獎

巴旺迪

【本報綜合報道】諾貝爾化學獎得主昨日出爐，由美國化學家巴旺迪（Moungi Bawendi）、化學家布魯斯（Louise Brus）及俄羅斯化學家葉基莫夫（Alexei Ekimov）共同奪得，以表彰3人在發現及合成量子點方面貢獻。惟在揭盅前約兩小時，瑞典皇家科學院突然發電郵稱3名科學家共同獲得化學諾獎，得主名單與其後公布相同。

量子點應用範圍廣泛 量子點是一種非常微小納米粒子，其應用範圍廣泛，包括LED燈中散射光線，也可引導外科醫生切除腫瘤組織。瑞典皇家科學院稱，元素特質取決於其電子數量，當物質縮小到納米尺寸時就會產生量子現象，一切皆由物質大小決定。

上世紀80年代初，葉基莫夫成功使用氯化銅納米顆粒，證明顆粒大小透過量子效應影響彩色玻璃顏色。數年後，布魯斯證明流體中自由漂浮粒子，其存在大小正正依賴量子效應。

直至1993年，巴旺迪徹底改變量子點化學生產方法，生產幾乎完美粒子。量子點能夠為一些LED燈光線增添細微差別，讓生物化學家和醫生以此繪製生物組織圖。研究人員認為，它未來可以為柔性電子元件、微型感測器、更薄的太陽能電池及加密量子通訊做出貢獻。

布魯斯 葉基莫夫