臨時議長下令佩洛西遷出國會辦

眾議院行政委員會向佩洛西辦公室發電郵指，佩洛西使用的「隱藏辦公室」（hideaway office）已重新劃為議長辦公室所用，要求她在限制前清空辦公室，眾議院少數黨領袖杰弗里斯的職員周二晚為佩洛西處理辦公室物品。麥卡錫指早前曾與佩洛西對話，對方承諾支持他，惟佩洛西當日缺席周二表決。

佩洛西發聲明指，共和黨新的領導層有眾多重要決定要處理，麥克亨利卻首先下令她立即騰出國會辦公室，嚴重背離傳統，她任議長時亦讓前議長哈斯特爾特使用較大的辦公室。她不介意辦公空間，但似乎共和黨很在意。佩洛西周日曾指是否支持麥卡錫一事，眾議院民主黨人應跟隨杰弗里斯的決定。她又批評動議罷免的共和黨議員蓋特茲在眾議院沒有影響力，不要在他身上浪費時間，他只想上電視和在網上籌錢。