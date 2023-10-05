蓋特茲稱曾對話 特朗普唱反調

特朗普

【本報綜合報道】提出罷免麥卡錫動議，帶頭逼宮的極右共和黨眾議員蓋特茲周二透露曾與前總統特朗普對話，內容令他深信自己做了正確的事。不過，特朗普在Truth Social發文狠批共和黨人內訌，卻不對抗激烈左翼民主黨人，而特朗普多名顧問都質疑蓋特茲的說法。

有議員提名特朗普接任 蓋特茲沒有交代與特朗普的對話詳情，僅指讓他有很大信心自己是正確。惟特朗普的發文似乎與蓋特茲所講的相反，特朗普質問：「為何共和黨人時常內鬥，為何他們不對抗正在摧毀美國的激進左翼民主黨人？」一名特朗普的盟友指出，蓋特茲的說法已把特朗普拉下水。

另一邊廂，由於議長席位空缺，眾議員需投選新人選接任，共和黨議員尼爾斯（Troy Nehls）宣布眾議院下周復會後，將提名特朗普競逐議長一職，他形容特朗普是他一生中見過最偉大的總統，特朗普的美國優先政策成就有目共睹，將令眾議院再次偉大。眾議院議長不一定由現屆國會議員出任，但過往都是由現任眾議員擔任。

今年1月眾議院選新議長時，亦有人提名特朗普，蓋特茲當時曾投特朗普一票。