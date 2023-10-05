罷免推手遭黨友杯葛 分裂加深

蓋特茲

【本報綜合報道】蓋特茲如願把麥卡錫從議長席位趕走後，不少眾議院共和黨人欲將他踢出黨團，引發共和黨內部撕裂。蓋特茲表示：「如果他們（共和黨人）要把我趕出去，那就讓我知道他們甚麼時候會投票。」

眾院投票議決罷免麥卡錫後，共和黨人拒絕讓蓋特茲在共和黨席位發言，把他趕到民主黨那邊。共和黨眾議員培根（Don Bacon）向記者表示：「最好把他（蓋特茲）逐出黨團，共和黨不是他該待的地方。」威斯康辛州眾議員奧登（Derrick Van Orden）稱：「我會永遠將美國和選民的最佳利益作為優先，置於個人情感之上，蓋特茲顯然做不到這點。」共和黨眾議員格雷夫斯（Garret Graves）抨擊，蓋特茲提出罷免動議後旋即索要競選捐款。

蓋特茲不甘示弱還擊 對於黨友喝倒采，蓋特茲不甘示弱還擊道：「對於那些卑躬屈膝的游說者和特殊利益集團，我不會聽他們說教，因為他們掏空了這座城市，並以我們後代的未來為代價進行借貸。」