共和黨二號三號人物 爭取接任
【本報綜合報道】美國眾議院議長席位懸空，臨時議長由麥卡錫盟友、北卡羅來納州共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任。共和黨眾院二號人物、路易斯安那州眾議員、斯卡萊斯（Steve Scalise）努力取得支持，希望成為下任眾院議長。
聯邦政府恐11‧17關閉
理論上麥卡錫可透過投票重新擔任議長，惟他已表明不會競逐，並拒絕推薦接班人。除了斯卡萊斯及麥克亨利外，明尼蘇達州眾議員、共和黨眾院三號人物埃默（Tom Emmer）、紐約州女眾議員、前總統特朗普的忠實盟友斯特凡尼克（Elise Stefanik）及俄亥俄州眾議員、眾議院司法委員會主席喬登（Jim Jordan），均成為麥卡錫潛在繼任人。提出罷免麥卡錫議案的蓋特茨表明，不排除支持正在接受血癌治療的斯卡萊斯。
白宮發言人巴埃爾表示，總統拜登敦促眾議院迅速選出一位新議長以應對挑戰。麥卡錫被罷免後，意味眾議院的立法活動陷入停頓。若國會不延長資金撥款，聯邦政府關閉的最後期限將是11月17日。
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