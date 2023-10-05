共和黨二號三號人物 爭取接任

聯邦政府恐11‧17關閉

理論上麥卡錫可透過投票重新擔任議長，惟他已表明不會競逐，並拒絕推薦接班人。除了斯卡萊斯及麥克亨利外，明尼蘇達州眾議員、共和黨眾院三號人物埃默（Tom Emmer）、紐約州女眾議員、前總統特朗普的忠實盟友斯特凡尼克（Elise Stefanik）及俄亥俄州眾議員、眾議院司法委員會主席喬登（Jim Jordan），均成為麥卡錫潛在繼任人。提出罷免麥卡錫議案的蓋特茨表明，不排除支持正在接受血癌治療的斯卡萊斯。