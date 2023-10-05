美眾院通過議長罷免 情況空前

席位出缺 癱瘓法案審理 美國國會在最後關頭通過臨時撥款法案，讓聯邦政府暫時避過關門危機，卻把共和黨內訌推上高潮。極端保守派議員提出的罷免動議於周二通過，麥卡錫成為美國史上首位被罷黜的眾議長。議長懸空令眾議院無法審議法案，將休會至下周三選出新議長，期間由共和黨眾議員麥克亨利任臨時議長。

共和黨8強硬派支持動議 罷免動議由佛羅里達州極右眾議員蓋特茲提出，其中210名共和黨眾議員投票反對，但出席投票的208名民主黨眾議員及8名共和黨強硬派眾議員支持動議。

麥卡錫自本年1月7日就任議長以來，任期只有269天，是美國史上第三「短命」眾議長，更是1876年以來任期最短的眾議長。美國國會趕及在本月1日限期前，通過為期45天的臨時撥款法案，但令共和黨內鬥白熱化。蓋特茲不滿麥卡錫依賴民主黨支持通過法案，因此發起罷免動議。

除了引起共和黨強硬派不滿外，麥卡錫最近數周亦激怒民主黨人，不但對總統拜登發起彈劾調查，更沒有提供民主黨人足夠時間閱讀和討論臨時撥款法案。民主黨人本來是麥卡錫的救命稻草，但他們最終還是投下贊成票。

眾議院少數黨領袖杰弗里斯較早前向民主黨同僚發信，指結束眾議院共和黨內戰是共和黨人責任，宣布民主黨領導層將支持罷免動議。

麥卡錫無悔與民主黨談判 對於投票結果，麥卡錫稱不後悔與民主黨談判，並指政府需要尋求妥協，不後悔為建立聯盟和尋找解決方法作出的努力。惟麥卡錫不滿民主黨沒有支持他，指為了維護憲制穩定，民主黨人應該反對罷免議案。他形容擔任眾議長是最大榮譽之一，將帶着自豪感、成就感和樂觀態度離任。麥卡錫斥蓋特茲為了私人恩怨及引起注意而發起罷免動議，又指從未在蓋特茲口中聽過一句真話，批評另外7名倒戈共和黨人並非真正保守派。

黨友麥克亨利任臨時議長 根據眾議院議事規則，眾議長在任期間須制訂臨時議長名單，名單會在眾議長出缺時公布。北卡羅萊納州眾議員麥克亨利獲任命為臨時議長，直至選出新任眾議長。

麥卡錫盟友、眾議院程序委員會主席科爾表示，目前沒有一個明確進展方向。他稱︰「沒有人知道之後發生甚麼事，包括投票支持罷免的人，他們沒有計劃及後備人選，他們只是投票製造混亂。」共和黨眾議員麥克林托克警告，罷免麥卡錫將使眾議院陷入癱瘓，可以想像一周又一周的投票毫無結果，無法展開立法工作。

美國天主教大學教授、政治學者格林直言，罷免眾議長是美國史上前所未有，臨時議長的職責是在短期內行使職權，不太可能獲得與議長相同的權力。麥卡錫狼狽下台後，更新農業補貼、通過撥款法案及進一步援助烏克蘭等計劃陷入停頓，美國政府將在下月17日再次面臨關門危機。本報綜合報道

麥卡錫任內大事記