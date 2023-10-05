湖南花車遇橫禍6死 傳包括新郎 懷孕新娘

湖南省岳陽臨湘市一輛花車前天早上在行駛期間突然切線，與另一輛垃圾車迎頭相撞，造成花車車上6人死亡，有傳死者包括新郎、新娘及多名伴娘，其中新娘據報懷有身孕。臨湘市公安局翌日公布，正進一步調查事故原因，同時展開善後工作。

片段可見突切線捱撞 由片段可見，該輛黑色花車前天突然左轉，駛入左方反方向道路，卻被一輛白色垃圾車撞到，更被拖行至右方圍欄位置。花車後方車輛司機隨即下車察看，只見花車車身掛起喜慶裝飾物品，車頭嚴重凹陷，兩旁車門亦見嚴重損毀。另外有流出圖片見到，部分躺臥地上傷者看似身穿禮服。

事故發生後，一名網民在網上提到花車司機是其鄰居，全車無人生還，死者包括司機、新郎、新娘及伴娘，其中新娘正在懷孕。另一名在場司機受訪時宣稱，花車當時的確正接載新郎及新娘，兩人均遇上意外。

然而，臨湘市政府前天沒有公布死傷者數字，也未透露死傷者是否包括新郎及新娘等。臨湘市中醫醫院急診科工作人員表示，院方曾接收了兩名傷者，傷勢比較重，還在搶救。臨湘市人民醫院工作人員則稱，院方接收其中3人，暫時不清楚傷亡情況。

面對網上傳聞不絕，臨湘市公安局昨天發警情通報證實，市內S206忠防鎮漁潭村貓形組路段前天早上10時左右發生一宗交通事故，一輛七座越野車因突然變道駛入對向行車線，與另一輛正在行駛環衞車相撞，導致越野車上兩人當場死亡，餘下4人送院搶救無效身亡，呼籲眾群切勿傳謠、信謠。本報綜合報道