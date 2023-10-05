台軍油管洩漏 高雄街頭傳惡臭
【本報綜合報道】台灣高雄市鳳山區周二晚上街頭傳異味，環保局到場偵測，證實為軍方油管洩漏，經緊急關閉輸油管閥門，沖水稀釋後，直至昨日凌晨才解除危機。台軍第四作戰區昨日上午發新聞稿，就輸油滲漏一事致歉。
將裁處 最高罰款120萬
高雄市消防局周二晚上8時許接獲民眾報案稱，鳳山區建國二路與經武路路口傳出濃烈汽油味，已派員到場處理。
環保局接獲反映後也派員到場偵測，測出正庚烷數值，才查出軍方管道洩漏油料，隨即通知軍方及中油橋頭供油中心關閉輸油閥門。對軍方輸送油料洩漏，產生惡臭，高雄市環保局認為已違反空污法第32條規定，將裁處10萬至500萬元（約2.5萬至120萬港元）罰款。
台軍第四作戰區表示，周二汽油洩漏異味，原因為所轄四支部鳳山油料分庫屏東作業組當日實施油料管輸油，在鳳山區建國路二段及經武路口疑似油料洩漏，已立即停止作業、關閉管道。經指派高階幹部赴現場掌握狀況、溝通協處，並採取封鎖現場、勘查及交通管制等安全措施，另通知中油公司開挖、查修管道，保障周邊地區及民眾安全。作戰區將積極執行後續維修，並協同地方政府，確保安全無虞後，再行復工，確保輸油作業安全。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：