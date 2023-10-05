台軍油管洩漏 高雄街頭傳惡臭

環保局接獲反映後也派員到場偵測，測出正庚烷數值，才查出軍方管道洩漏油料，隨即通知軍方及中油橋頭供油中心關閉輸油閥門。對軍方輸送油料洩漏，產生惡臭，高雄市環保局認為已違反空污法第32條規定，將裁處10萬至500萬元（約2.5萬至120萬港元）罰款。