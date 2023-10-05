被指受大陸資助 台政黨正副主席被控

檢調單位調查指，林、鄭二人為求大陸官方資助經商，長年接受國台辦官員指示、資助，在活動中高舉五星旗、舉辦十一活動、回報台選舉狀況，並接受陸方指示參選，滲透期間長達10多年。林被指與國台辦政黨局副處長胡春光等官員熟落，2018年受胡春光等人指示參選台南市議員，期間回報參選狀況及資助需求；去年林指示鄭參選台北市大安文山區市議員，並匯款3萬新台幣（約7,350港元）至鄭的帳戶，以每人500新台幣（約120港元）代價動員民眾從事競選活動。林去年8月赴陸會晤胡等陸方官員，接受一萬美元（約7.8萬港元）現鈔資助帶回台灣，提供鄭作為選舉經費。

國台辦批評民進黨誣衊

國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，民進黨當局和「台獨」勢力出於謀「獨」本性，無所不用其極地打壓反對台獨、維護台海和平、主張兩岸和平統一的人士，試圖以反滲透法等起訴他們，其險惡用心就是出於一黨之私。她指出，民進黨每到選舉即玩弄這種誣衊、陷害、恐嚇之伎倆，早已被台灣民眾所識破，也必將被唾棄。