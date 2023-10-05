解放軍新型無人機 首越台海中線

可攜空對地導彈 能24小時滯空盤旋 台灣國防部昨日證實，解放軍空軍攻擊2無人機首次越過海峽中線，出現在台灣防空識別區內。該無人機具備長時間滯空特性，可24小時全天候於台海周邊上空盤旋，或反覆出入台灣空域，增加台灣空軍攔截負擔，加重戰機燃料及飛行成本。

30架次艦機繞台活動 台灣國防部指，從周二早上6時至昨早6時發現解放軍派出25架次軍機、5艘次軍艦，持續在台海周邊活動。示意圖顯示，解放軍4架蘇30戰機及一架BZK005無人機，飛越台灣海峽中線北段，進入台灣防空識別區。6架殲10戰機分成兩批，其中一批在台海中線北段越過中線，長時間在中線東側飛行後才飛回中線西側。另一批則在台海中線南段飛越中線，進入台灣防空識別區西南空域。

攻擊2性能如美軍MQ9 解放軍兩架殲16戰機在台海中線南段飛越中線，進入台灣防空識別區西南空域；一架運8反潛機、一架運9通訊對抗機進入台灣防空識別區西南空域。

至於攻擊2無人機自東沙島東北方空域，進入台灣防空識別區內。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

攻擊2無人機是翼龍2無人機的軍用版，由成都飛機工業集團研製，於2018年珠海航展首次公開亮相。它最多可攜帶約12枚空對地導彈，最大飛行時速370公里，最大飛行高度9,900米，最大起飛重量4.2噸，續航時間達32小時，號稱與美國MQ9收割者無人機性能相當，兩者均為具備偵察打擊一體的中空長航時無人機。

攻擊2的標準配置包括光電/紅外線偵察瞄準吊艙、合成孔徑雷達、雷達警告設備、雷射導引導彈及炸彈。它可按任務需要，選配電子偵察、通訊偵察、雷達干擾、通訊中繼及搜救等設備。解放軍日後可能利用攻擊2無人機長時間滯空特性，全天候在台海周邊上空盤旋停留，或反覆出入台灣防空識別區。本報綜合報道