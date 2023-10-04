布基納法索牽頭 反殖反霸立標竿

初生之犢不畏虎，非洲國家布基納法索的查奧爾出生於1988年，是歷史上最年輕的過渡總統，他於2022年9月30日以軍人政變奪權的方式上台，一直受到西方國家的譴責，但其政府最近成功擊敗西方政府顛覆的意圖。

在悠長的非洲後殖民地國家歷史中，不少所謂獨立了的國家領袖均是西方國家選拔及支持的人物，只要他們認同前殖民地或西方政府的利益及政治經濟安排，他們便可享受巨大的榮耀及經濟利益，西方國家的優勢在於它們控制及培育當地軍隊和軍人從政，可是若非洲領導人想為本國人民的利益多設想，他們就蒙受被驅逐下台的危險。

2023年9月8日，布基納法索當日就有3人因涉嫌推翻現時軍政府而被捕，懷疑指使軍事機密機構相關人員監控軍政府重要成員的行蹤及活動，3人在2015年就涉嫌參與一些顛覆活動，如今要面對陰謀推翻現政府、違反軍事命令、勾連犯罪集團及危害國家安全的指控。

促政治自主 拓豐富礦產 查奧爾以愛國及解放者自居，2022年10月6日，他就任過渡總統、國家元首及軍隊最高領導人。最受矚目是他於2023年7月在俄非高峰會的演詞，當時有49個非洲國家出席，其中有17位最高領袖，他指摘有一些非洲國家領導人和西方政府勾結，完全忽略人民的真正需要及漠視人權，他要求非洲國家領袖要擺脫成為西方政府傀儡。

他並指出俄羅斯是最早打敗西方政府的納粹及如今挑戰霸權主義，這同樣是今日非洲國家的公敵，他指出非洲大陸有豐富自然資源，卻被西方掠奪，成為地球上最貧窮及飢餓的大陸，他鼓勵非洲國家要團結努力拿回政治自主及獨立發展。他敦促法軍盡早離開，因為它的存在令國家安全受顛覆威脅，他們的目標是重新調整與西方國家的關係，使他這全非洲第四大的黃金生產國真能產金使國民得益，更要和中、俄及伊朗合作開發鑽石和鋁礦，也發展能源合作及擴大可耕土地種小米、高粱及棉花，增加農民收入及解決飢餓問題。

這位非洲年輕領袖最成功的是他喚醒了全非年輕人的景仰及支持，鞏固一連串中西非國家的反殖反霸權運動，使南半球走向獨立自主及世界多極化邁出一大步！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻