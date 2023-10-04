10月4日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月04日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
祖孫牽手似標誌
台灣的行人路標誌為一個大人牽着小孩，提醒民眾照顧孩子，注意交通安全。台灣近日有民眾外出時，曾用手機拍下一對祖孫在行人路上手牽手行走的畫面。兩人背影似是台灣行人路標誌的真實版，連大人頭上都戴帽子，彷彿直接「複製貼上」。拍攝者隨後在社交平台分享照片，獲得4萬人讚好。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231004-1004_00180_064/祖孫牽手似標誌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc