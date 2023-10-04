兩岸國際

祖孫牽手似標誌
台灣的行人路標誌為一個大人牽着小孩，提醒民眾照顧孩子，注意交通安全。台灣近日有民眾外出時，曾用手機拍下一對祖孫在行人路上手牽手行走的畫面。兩人背影似是台灣行人路標誌的真實版，連大人頭上都戴帽子，彷彿直接「複製貼上」。拍攝者隨後在社交平台分享照片，獲得4萬人讚好。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc