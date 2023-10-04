中巴貿易首用本幣結算
【本報綜合報道】中國銀行（巴西）有限公司（下稱中銀巴西）周一宣布，中巴貿易首次實現本幣交易的全流程閉環交易。有業界人士認為，今次本幣交易作為中巴貿易真正實現本幣計價、結算的首例探索，是中巴貿易史里程碑，可為更多企業採用相同的方式實現本幣結算作示範。
全流程閉環操作
上周四，中銀巴西成功為巴西埃爾多拉多紙漿公司（Eldorado Brasil）辦理人民幣信用狀貼現業務，並即時兌換為巴西貨幣雷亞爾入帳，在中巴貿易史上首次實現人民幣計價、人民幣結算、人民幣融資和人民幣直接兌換雷亞爾的全流程閉環操作。今年8月，巴西埃爾多拉多紙漿公司接受中國廈門某進口企業採用人民幣作為合約計價貨幣，指定中銀巴西為收款行，以人民幣結算。
今年4月，巴西總統盧拉訪華期間，兩國簽署合作諒解備忘錄，推動本幣貿易。中銀巴西目前通過中銀集團幫助巴西企業在離岸開立人民幣結算帳戶，接受中國進口商通過人民幣付款，並使用人民幣從中國進口機器設備等生產資料。
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