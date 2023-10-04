中巴貿易首用本幣結算

【本報綜合報道】中國銀行（巴西）有限公司（下稱中銀巴西）周一宣布，中巴貿易首次實現本幣交易的全流程閉環交易。有業界人士認為，今次本幣交易作為中巴貿易真正實現本幣計價、結算的首例探索，是中巴貿易史里程碑，可為更多企業採用相同的方式實現本幣結算作示範。