聯國決派部隊 遏海地幫派犯罪

【本報綜合報道】聯合國安全理事會周一通過決議，應海地政府要求，授權部署國際安全部隊協助海地國家警察恢復國內安全，為選舉創造安全環境。中國在決議投下棄權票，中國常駐聯合國代表張軍表示，對海地黑幫實施武器禁運是重要決定。

中方棄權 稱禁運武器是重要決定 決議在13票贊成下通過，中國及俄羅斯均投下棄權票，它授權成員會「組建並部署一個由一個國家牽頭的多國安全支助團，以支持海地國家警察努力在海地恢復安全，創造有利於舉行自由公正選舉的安全條件」。該決議強調，多國安全支助團的接戰規則及關於使用武力的任何指令，都應該充分尊重海地主權，嚴格遵守國際法。

張軍表示，如果安全理事會更早邁出這一步，海地安全局勢或不會惡化到目前地步。他強調，中方從尊重國家主權、不干涉內政原則出發，應該在避免侵害別國主權和干涉別國內政的前提下執行決議。肯尼亞提議領導多國安全支助團，該國常駐聯合國代表基馬尼感謝成員國，以模範的合作精神作出回應，為海地人民帶來希望。

聯合國表示，海地今年1月1日至9月9日發生3,000多宗謀殺案，1,500多人成為綁架勒索案的受害人，同時還有20萬人因幫派暴力問題而逃離家園，其中一半是兒童。