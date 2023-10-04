美時裝名牌前CEO 涉迷姦男模

【本報綜合報道】英國傳媒周二報道，指美國時裝品牌Abercrombie & Fitch（A&F）前行政總裁杰弗里斯（Mike Jeffries），與同性伴侶史密斯（Matthew Smith）早年在全球多地組織性交活動，經中間人招攬男模特兒出席，對年輕成年男性進行性剝削。

報道訪問12名2009年至2015年出席上述性交活動的人，其中8人指是經中間人雅各布森（James Jacobson）牽線，每次可以收取500美元（約3,900港元）至1,000美元（約7,800港元），完事後再有數千美元。

前男模帕爾（Barrett Pall）控訴，2011年參加一場活動時，在杰弗里斯和史密斯注視下，另一名男子為他口交，之後有兩名男子與杰弗里斯及史密斯性交，帕爾直指這次經歷讓他崩潰。

中間人否認指控 另一男子亞歷克斯（Alex）表示，2011年雅各布森為他試鏡時要求口交，他照做但感到很惡心，之後受邀到摩洛哥馬拉喀什參加活動。杰弗里斯試圖索吻，他拒絕後到一間房間並睡着，醒來發現體內有一個避孕套。他相信當時飲用的香檳有問題，在睡覺期間被強姦。

杰弗里斯和史密斯未回應事件，雅各布森透過律師否認指控。杰弗里斯2014年離任A&F行政總裁，公司稱對於杰弗里斯被指控的行為感到震驚與厭惡，重申新的領導層已經令公司轉型至聚焦在價值觀，並對虐待、騷擾或歧視等任何行為零容忍。