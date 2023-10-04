塞軍集結 科索沃促歐盟表態

【本報綜合報道】塞爾維亞被指向科索沃邊境增兵，塞爾維亞陸軍司令莫伊西洛維奇周一表示，已經撤走部分駐守接壤科索沃邊境的塞軍。科索沃外長熱瓦拉－施瓦茨同日指，塞軍在邊境集結，如同俄羅斯攻打烏克蘭前的行為，要求歐盟凍結塞爾維亞的成員國候選資格。

稱如同俄攻烏前行為 莫伊西洛維奇指出，塞爾維亞一度在科索沃邊境部署8,350名士兵，現時減至4,500人，塞爾維亞境內接壤科索沃邊境約5公里地面安全區的軍隊駐紮情況恢復正常，塞軍尚未正式提高戰備水平。美國國務院發言人米勒表示，未能夠獨立認證塞軍撤走的消息，若真實，美方歡迎舉措，同時關注區內局勢升溫，鼓勵雙方重啟對話。

熱瓦拉－施瓦茨形容，兩地邊境近年從未出現部隊如此集結的現象，塞爾維亞部署武器、坦克等，讓科索沃深感不安，認為這與俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動前的狀況有相似之處；又指有必要對塞爾維亞採取措施，例如凍結其歐盟成員國的候選資格等，直言若無明確表態，塞爾維亞總統武契奇看不到後果的話是不會就此罷休。