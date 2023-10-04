俄擬在北極試射核動力導彈

【本報綜合報道】美國傳媒周一報道，根據衞星圖像及航空數據，俄羅斯疑似準備在國內偏遠的北極地區，再度測試試驗性質、可以配備核彈頭的核動力巡航導彈。

報道指，俄羅斯測試總統普京2018年公開的海燕核動力巡航導彈，根據上月20日早上拍攝的衞星圖像，可見多輛汽車出現在一個位於北極地區的俄軍基地發射平台，包括一輛設有拖架的貨車，拖架的大小與該款導彈相符；現場亦有一個可以移動、屬於發射設施一部分的遮蓋物。同日下午，拖車已經離開，遮蓋物回到原先位置。

射程可達2.2萬公里 俄羅斯8月31日發出通知設立「臨時危險區域」，建議飛行員避免進入巴倫支海部分空域，距離上述發射地點19公里；該通知有效期多次延長，目前是周五屆滿。俄羅斯兩架專門收集導彈發射數據的飛機，也自8月初起停泊在該發射地點南方160公里一個基地。美國RC135W電子偵察機上月19日及26日飛近發射地點所在島嶼岸邊。

非營利組織核威脅倡議表示，俄羅斯2017年至2019年13度測試海燕核動力巡航導彈，全數失敗告終。美國官員曾經表示，該款導彈在2019年一次測試墜毀，俄方試圖回收時發生爆炸，導致7人死亡。外界估計海燕核動力巡航導彈設計射程是22,500公里，美國官員指其最成功的測試，僅飛行超過兩分鐘及35公里，之後墜落大海。