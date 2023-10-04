歐盟外長基輔開會 展團結

稱屬烏國頭號支持者 擬明年援410億 歐盟外長周一在烏克蘭首都基輔召開會議，是首次在歐盟成員國以外地區舉行外長會議。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利形容，今次會議具有歷史意義，顯示歐盟繼續明確及堅定不移支持烏方。他透露已經提出歐盟明年為烏克蘭提供高達50億歐元（約410億港元）的援助，希望屆時能夠獲得成員國同意。

在歐盟全體27個成員國當中，只有23個派出外長到基輔開會，波蘭、匈牙利、拉脫維亞、瑞典僅派遣代表出席。在過去一年半的戰爭期間，歐盟已經對俄羅斯實施11輪經濟制裁，同時為烏克蘭軍隊提供訓練計劃，更首度提供致命性的武器援助烏克蘭。博雷利聲稱，歐盟一直都是烏克蘭的「頭號支持者」，又指烏克蘭是歐盟候選及未來成員國，今次在戰時基輔舉行外長會議，表達對烏克蘭人民的團結及支持。

烏方促擴大對俄伊制裁 烏克蘭總統澤連斯基發聲明表示，烏方能否取勝，取決於與歐洲的合作。他形容共同採取的措施愈有力，戰爭就會愈早結束，敦促歐盟擴大對俄羅斯和伊朗的制裁，並協助烏克蘭重建。他提到國防支援的重要性，特別在冬季來臨之前，要最大限度地增強烏克蘭的空中防禦；又指烏克蘭早前接收的愛國者等防空系統已經發揮積極作用和拯救生命，重申烏方需要更多防空系統改變局勢，以及應對俄羅斯的襲擊。

另外，對於美國國會參眾兩院早前通過臨時撥款法案，為聯邦政府運作45天提供資金，但不包括對烏克蘭的援助。烏克蘭外交部長庫萊巴回應指，不認為烏克蘭失去美方支持，表示烏方與美國民主共和兩黨進行非常深入的討論，預計援助將持續。

傳美視烏方腐敗為威脅 與此同時，美國傳媒周一引述美國政府「敏感但非機密」文件報道，華府在文件中許多目標均與減少烏克蘭貪腐問題有關，揭示拜登政府憂慮烏克蘭腐敗情況，遠比美方公開承認的程度嚴重，或削弱烏克蘭公眾及其他外國領導人對烏信心，甚至觸發西方盟國放棄援烏抗俄。報道指，該份文件其實擁有另一更詳細的版本，內容聚焦如何打擊烏克蘭貪腐問題細節，包括建議烏克蘭私人化當地銀行及去寡頭化等。

美國國務院官員拒絕透露，美方有否與烏克蘭分享上述較長版本的文件，甚至沒有回應它到底是否存在。報道指，拜登政府希望烏克蘭打擊腐敗，卻不敢強烈呼籲，理由是可能觸發國會共和黨人阻止援助，令歐洲其他國家重新考慮是否繼續援烏。本報綜合報道