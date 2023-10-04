曼谷商場槍擊2死包括華客 14歲仔被捕

【本報綜合報道】泰國曼谷市中心周二發生槍擊案，一名14歲少年在大型購物中心Siam Paragon行兇，造成至少兩人死亡及6人受傷，死者分別來自中國及緬甸；槍手事後向警方棄械投降被捕，警員在場檢獲一把9毫米格洛克19手槍。香港入境事務處指，至今並未接獲港人求助。

另6人傷 港未接市民求助 事發當地時間下午4時20分，有目擊者稱當時聽到10下槍聲，大批民眾聽到槍聲後從商場內奔跑往室外。特警其後抵達商場展開搜捕，下午5時10分在3樓鄰近酒店位置包圍槍手，他放下武器投降，期間沒有反抗。有中國遊客表示，聽到槍聲及商場警報聲後便躲起來，沒有人敢出來，她最終成功離開商場。

急救中心最初指3人死亡及6人受傷，但警方指兩人遇害，急救中心其後與警方統一口徑，遇害中國遊客年約30歲。總理賽塔表示已經知悉事件並下令警方調查，又指十分憂慮公共安全。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬向本報表示，已經向多間主要旅行社了解，估計只有兩、三團現時在曼谷，所有團友也安全，暫時未收到求助個案。由於中秋及十一假期剛完結，多數旅行團已經返港，相信仍然留在曼谷的旅行團不多。

由於泰國民間擁槍率頗高，導致槍械暴力事件頻生。一名前警員去年10月持刀槍襲擊農磨蘭普府一間幼兒中心，導致24名兒童死亡。一名現役軍人2020年在呵叻府軍營槍殺長官及同袍後逃走，並沿途掃射平民造成29人死。