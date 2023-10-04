特朗普出席民事欺詐審訊 斥政治迫害

卡斯特羅

【本報綜合報道】美國前總統特朗普周一在紐約市曼哈頓法庭，出席針對他本人和家族、集團的民事欺詐指控的審訊。他指這宗民事訴訟是有史以來最大政治迫害的延續，是詭計和騙局，企圖破壞其競選活動；又聲稱自己建立一間偉大的公司，擁有世上部分最好的房地產資產，但現在就需要面對一位流氓法官。

特朗普被指控包括報大特朗普大樓頂層公寓近實際面積的3倍，以及報大海湖莊園價值為合理估值的10倍以上，有關做法讓特朗普一方獲得更好貸款利率，節省一億美元（約7.8億港元）利息。檢方在庭上指出，特朗普向銀行和保險公司申報的財務狀況嚴重不準確，多年持續欺騙。特朗普一方反駁，特朗普和集團的財務完全合法，不存在詐騙意圖和違法行為。

最高法院拒受理禁選總統要求 紐約州檢察總長詹樂霞2019年3月開始調查特朗普，去年9月提出起訴，指控特朗普在資產價值方面存在欺詐行為，尋求至少2.5億美元（約19.5億港元）罰款，並禁止特朗普在紐約經營企業或擁有房地產。若果罪成，特朗普可能被迫放棄他在紐約的資產，包括特朗普大樓、華爾街辦公大樓及高爾夫球場等。審訊預計要持續至12月初。

另一方面，共和黨總統參選人卡斯特羅（John Anthony Castro）早前以特朗普參與2021年國會山莊暴動為由，指控他觸犯憲法第14修正案，即任何宣誓效忠美國憲法的官員若參加「叛亂或謀反」，又或是為叛亂者「提供支持與安慰」，將喪失未來出任政府官員的資格，因此入稟要求撤銷其參加2024年總統選舉的資格。聯邦法院以缺乏提告立場為由駁回訴訟，卡斯特羅於是向最高法院提出上訴。最高法院周一駁回訴訟，拒絕受理案件，大法官沒有發表評論，亦無公布大法官投票結果。