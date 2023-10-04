民主黨票重大影響 擬開會統一立場

多數人對麥卡錫失望

眾議院民主黨領袖杰弗里斯暫時未決定立場，罷免投票最快周二舉行，民主黨人既可以直接支持或反對罷免，也可以缺席或只投下出席票，從而協助立場相對溫和的麥卡錫保住議長席位。知情人士透露，麥卡錫和民主黨人截至周一尚未向對方提出合作條件，民主黨人希望他承諾為援助烏克蘭提供更多資金，在民主黨選區啟動更多聯邦項目，並履行今年與總統拜登達成的開支水平協議。有民主黨人擔心，貿然罷免議長可能損害制度，使眾議院無法履行立法。同時，部分民主黨議員表明，若麥卡錫不作出有利民主黨的讓步，就不應該指望他們的選票。許多民主黨人也對麥卡錫一直迎合極端共和黨人失望，包括對前總統特朗普忠誠，以及上月啟動對拜登的彈劾調查。