共和黨內訌加劇 動議罷免麥卡錫

極右揚言夠票踢走 兩日定去留 美國國會眾議院不足一年內，再度因共和黨內訌而陷入議長人選爭議。極右議員蓋特茲因不滿黨友兼議長麥卡錫，依賴民主黨通過臨時開支法案，周一正式動議罷免他，更揚言已經掌握足夠票數，早前亦表明對方利用說客左右決策，對此深惡痛絕。眾議院需要在兩個立法天內舉行投票，決定麥卡錫職位去留。

蓋特茲指摘違反承諾 蓋特茲周一提出「騰出動議」（Motion to vacate）要求騰空眾議院議長，動議需要全體眾議員表決，目前有433名眾議員，兩席懸空，只要獲得簡單多數217票就可以通過。麥卡錫在社交網稱「儘管來吧」，蓋特茲發文回應「已經來了」，又向眾議院共和黨自由黨團講話，強調動議是正確舉措，指摘麥卡錫違反當選議長承諾。

共和黨眾議員聽取蓋特茲的發言後，隨即商討支持罷免眾議院議長的利弊，包括或阻礙履行下月17日到期的臨時開支法案，並討論下一任眾議院議長人選、罷免程序，以及麥卡錫需要民主黨選票前景。蓋特茲表明，準備在無人事先獲得足夠票數下選出新任眾議院議長；又指麥卡錫今年初上任時，需要舉行多達15輪投票才當選。

共和黨目前是眾議院微弱多數，擁有221票，至少5名共和黨眾議員已經表態支持蓋特茲的罷免動議，包括共和黨自由黨團主席比格斯（Andy Biggs）。若民主黨212名眾議員全體支持罷免麥卡錫，票數將觸及罷免門檻。蓋特茲稱已經拉攏足夠多的黨友，更揚言下周這個時候，麥卡錫若非不再擔任議長，就是變成聽命於民主黨。

這是麥卡錫當選議長以來的最大威脅，也標誌眾議院的共和黨人內訌升級，麥卡錫周一表示，不排除與民主黨達成協議以作保住議長一職。

美國傳媒指出，蓋特茲對麥卡錫存在強烈的個人厭惡，多年來是政界的公開秘密；他稱罷免並非私人恩怨，批評麥卡錫利用說客和特殊利益集團左右政治、政策和領導層的決策，不是合適的議長人選。

年初選議長結下恩怨 共和黨在去年中期選舉重奪眾議院控制權，麥卡錫獲得提名出任議長，蓋特茲等20名極右黨友拒絕支持。今年初舉行議長選舉，麥卡錫在第14輪投票只差一票就當選，蓋特茲刻意成為投票最後一人，並當面投下出席票，麥卡錫走到蓋特茲面前爭論。到第15輪投票，蓋特茲始終未投下贊成票，麥卡錫獲其他議員支持才順利當選。本報綜合報道

眾議院內共和黨人內訌升級。 蓋特茲 有極右議員發起罷免議長動議。