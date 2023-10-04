校方出錯超收 免試研究生遭撤資格

【本報綜合報道】內地傳媒周一報道，甘肅省蘭州市西北師範大學上月為應屆本科畢業生免試攻讀研究生舉行推薦活動，因該校工作人員過程中出現嚴重失誤，導致推免試研究生公布人數超過預設名額，校方隨後撤回超出名額。受影響學生指，學校並未提出任何解決方法及補償措施，形容考研準備工作及求職計劃亦因此受影響。

學生指無解決方法及補償

西北師範大學早前經全面審核擬推薦學生後，上月20日至29日確認並公布名單，期間大部分學生在填報志工前，已經通過面試並聯繫好學校和導師，但同月28日突然被校方通知取消保研資格。受影響學生表示，因排名最前數位學生順利保研，排名最後數名學生亦成功簽約「農碩師資計劃」，所以今次受影響為排名中間學生，而且所有「輔導員」專項保研學生均被取消資格。班主任稱，研究生院老師錯誤解讀文件，「輔導員」專項不符合保研政策，而在名單公示期內取消資格屬合適舉措。大學隨後通報指，上述時間反映校方工作作風不嚴不實，負有不可推卸管理責任，相關責任人目前停職檢查，並成立專案調查小組，啟動追責問責程序，後續將及時通報調查情況及處理結果。受影響學生表示，校方所指後續補償只是報名考研會多加關注及提供就業方面幫助，並未提及具體措施。