靈巖寺嫌煙大空氣不良 限制遊客自攜香

山東省濟南市靈巖寺近日被指不讓遊客焚燒自帶香，善信需在寺內購買，3支香盛惠38元（人民幣‧約41港元）。靈巖寺旅遊區管理公司周一指，寺院禁止遊客攜帶長度超出規定的「高香」和劣質香進入，怕污染寺內空氣。

民眾近日指，靈巖寺一個寫着「免費贈香處」的盒空空如也，在香盒旁看了半小時都沒有人補充，質疑是寺方壟斷賣香生意。靈巖寺旅遊區管理公司客服人員表示，遊客可帶長度小於60厘米、直徑小於一厘米的小香。她指寺內也有免費香供遊客領取，節日遊客較多的緣故，可能前面的的遊客拿了，僧人來不及補充，後來的遊客就沒有了。寺廟內出售的香每支長47.5厘米，直徑0.5厘米。

客服指大殿前可領免費香 另一名旅遊區管理公司客服人員則指，根據國家相關規定，包括泰山在內不允許燒高香。他還說，在寺內燒高香還有外面買的有些劣質香，污染特別厲害，寺內有僧人嫌煙大，所以盡量讓遊客帶小香。此外，每個大殿前都有免費香讓遊客隨意領取，發現沒有可向大雄寶殿的僧人領取。

旅遊區管理公司相關負責人解釋稱，不是所有的香都禁入，只要符合相關標準都可以進入，免費贈香處一般一天補香4次，可能有更新不及時情況，並不是故意不補香。他引述《宗教活動場所和旅遊場所燃香規範》、《燃香類產品安全通用技術條件》相關規定，指只要香體可燃部分長度50厘米以內、直徑一厘米之內，都可以帶入寺院。至於客服人員前述「長度小於60厘米的香可帶入寺院」，負責人指對方可能把香把長度計算在內。

靈巖寺位於濟南市長清區萬德鎮境內，它始建於東晉，距今已經有1,600多年歷史，自唐代起便與浙江國清寺、南京棲霞寺及湖北玉泉寺，並列為海內四大名剎，更名列其首。靈巖寺目前是世界自然與文化遺產泰山的重要組成部分，也是全國重點文物保護單位，國家級風景名勝區和4A級旅遊區。

本報綜合報道