台本土登革熱 周增2542病例 多5死12重症

【本報綜合報道】台灣登革熱疫情持續，上周二至周一增加2,542宗本土確診病例，同時新增5宗死亡個案及12宗重症。今年截至周一，全台累計約1.3萬宗本土個案及20人病亡。立法院衞環委員會官員當日考察台南市，疾管署副署長羅一鈞指南區、北區、中西區、安平區確診病例近日不降反升，成為新興熱區，需要特別關注。

死者包括20多歲女子 衞生福利部疾病管制署發言人曾淑慧表示，截至周一，過往一周的確診病例為數周以來最高紀錄，登革熱疫情目前處於高峰期。新增死亡個案中，一名20多歲女子患有糖尿病等潛在疾病，確診登革熱10天後死亡，為今年最年輕的登革熱死亡病患。防疫醫師林詠青表示，今年錄得的登革熱死亡病患，其中85%為60歲以上長者，但提醒身患潛在疾病人士造成併發重症死亡風險大幅增加。

另一方面，羅一鈞指原先的疫情熱點台南市安南區確診數已穩定下降，東區和永康區雖然有第二波上升，但也有反轉下降迹象，目前把防治重點聚焦在4個新興熱區。他又指，台南市還需要嚴防颱風「小犬」可能帶來的降雨，成為本周防疫變數。