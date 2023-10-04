長假首3天錄3.95億旅遊人次

【本報綜合報道】中秋、十一長假首3天，內地境內旅遊合計3.95億人次，同比增長75.8%；實現境內旅遊收入超過3,422億元（人民幣‧下同，約3,710億港元），同比增長125.3%。假期文化及旅遊場地熱鬧，多個景區採取限流措施，博物館門票亦約滿。初步估計上周五至周一，廣東省納入監測的150個重點景區累計接待遊客逾1,050萬人次。

假期頭三天，北京市重點旅遊景區及地區累計遊客接待總量682.5萬人次，同比增長60.6%，較2019年增長31.8%；累計營業總收入接近4.2億元（約4.6億港元），同比增長25.2%，較2019年增加89.4%。在廣東省，單是周一納入監測的重點景區接待遊客272.9萬人次，較2022和2019年分別增長65.9%和4.8%；全省4A及以上景區接待遊客352.9萬人次，同比增長66.7%。

境內收入約3710億 因應遊客人數激增，內地重點景區採取限流。在山西省平遙古城景區，假期頭兩天客流量接近9萬人次。在河南省龍門石窟景區，上周五夜遊開放當晚接待遊客一萬多人次。