台製潛艇洩密風波 防長拒絕揣測

【本報綜合報道】台灣首艘自製潛艇海鯤號「內鬼」洩密疑雲持續發酵，日前點名國民黨立委馬文君「賣台」的前海軍顧問郭璽昨日加料指控，稱前參謀總長李喜明、退役海軍上校王志鵬及黃征輝與馬文君是一夥，統稱他們叫做「賣台集團」。國防部長邱國正同日表示，國防部不會揣測誰洩密或誰被冤枉，一切由法律界定處理。

曾有裝備突不交付 針對黃曙光早前稱，有人把潛艇「紅區裝備」的資料交給境外中國大陸大使館。郭壐昨日接受電台訪問時再表示，有一個裝備已經做好，還有一周、兩周上船付運，但等待過程中對方突來信說不能夠交貨，當時有關裝備實際上已經取得輸出許可。

郭壐稱該裝備出口國是「一帶一路」國家，可能有人把資料交給中國大陸大使館，北京因而發揮影響力阻撓裝備出口，台灣只好啟動另一個裝備來源；又稱李喜明出版《台灣的勝算》一書，資料由馬文君辦公室提供、黃征輝代筆。李喜明昨日否認。

邱國正昨日列席立法院預算報告會議前表示，台製潛艇本來是好事一樁，沒想到弄至這個地步；對於馬文君被質疑拒簽保密協議，他指簽名的含義有點像告知要保密，但並沒有一張紙叫保密協議。前立委邱毅認為，馬文君有否洩露重大機密及牽涉貪污圖利，會否擴大到其他案件或影響其他立委，將是國民黨的更大麻煩。他稱民進黨動用台灣高等檢察署以外患罪偵辦洩密案，對國民黨的重創只怕要地動山搖。

邱國正