台盼美加速付軍備 整合防務產業

【本報綜合報道】美台商會主辦的2023年美台國防工業會議周日起一連3天在美國維珍尼亞州舉行，與會的台灣國防部軍備副部長徐衍璞希望，美方協助台灣能擁有部分武器全壽期自給自足能力，加速軍售裝備交付速度，並整合美台國防產業供應鏈，以強化台灣國防自主與韌性。

徐衍璞周一發表講話，指出台灣是當前世界最關注的議題，已經從兩岸、區域層次，轉變為攸關全球安全及國際繁榮焦點。全球的共識就是台灣海峽議題必須和平解決，台灣惟有持續備戰才是維持和平最有效的手段，台方會繼續增加國防預算，以展現堅決捍衞主權及守護民主自由的決心。

台繼續增加國防預算 鑑於俄烏戰爭的經驗，徐衍璞表示台灣與美國皆認知台灣的島嶼環境，最重要的是加速台灣自我防衞能力建構、武器交付期程與保護維持供應鏈。台灣過去幾年的國防自主工作強調自主系統開發，次系統或關鍵模組則充分利用市場機制爭取外國廠商參與，因此若有國際廠商共同加入，是台美兩國產業界雙贏。

徐衍璞