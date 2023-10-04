美跨黨議員團下周訪華 談半導體生意限制

稱冀晤領導人 化解商業糾紛 中美兩國逐漸恢復高層級官員對話之際，美國國會參議院一個跨黨派代表團下周訪問中國，率領人之一的共和黨議員克拉波（Mike Crapo）周一稱，此行目標是與中方接觸，指美國國會參與愈多，解決衝突的機會和潛力就愈大。

克拉波表示，他與參議院民主黨領袖舒默率領代表團，希望與中國領導人會面，並將與中方就面臨的一系列問題進行接觸；舒默的辦公室上月表示，他計劃展開對中國、南韓、日本的亞洲之行。美國傳媒引述知情人士報道，訪華的美國國會參議員與中方會談期間，將提出美國半導體生產商美光科技在中國做生意時遇到的限制。

中國網絡安全審查辦公室今年3月31日宣布，對美光科技在中國銷售的產品實施網絡安全審查，保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全。

美光科技發言人拒評論 英國傳媒報道，一些美國國會參議員迫切加強與中國的接觸，希望解決美中兩國的商業問題。美光科技發言人拒絕就此次訪華行程發表評論。

此外，美國國會參議院代表團計劃在上海與美國企業的代表會面，討論他們關切在中國的投資環境問題。美國傳媒指白宮了解參議員的行程計劃，並鼓勵他們前往。美國商務部長雷蒙多最近聲稱，愈來愈多美國企業對在中國做生意表示失望，稱「對於美國企業而言，在很多情況下，耐性正在耗盡，（美國）是時候採取行動」。

華籲多做有利對話事情 美國國務卿布林肯日前表示歡迎中國合作，應對氣候危機和公共衞生等共同挑戰。中國外交部回覆英國傳媒時表示，期望美方多做有利於中美兩國對話的事情，中方始終以相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，看待兩國關係，期望美方多做有利於國際社會合作、應對全球挑戰的事情，推動兩國關係重回健康穩定的發展軌道。本報綜合報道