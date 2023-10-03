亞裔佛教文化重地 澳洲南天寺申遺

澳洲新南威爾士省臥龍崗市南天寺是南半球最大佛教寺廟之一，在多方推動下，有望獲列入新省遺產名錄。一旦成事，它將成為新省第二年輕遺產建築，僅次於千禧年悉尼奧運會奧林匹克主火炬建築物。

新省善信活動場所 南天寺佔地50多公頃，包括一座按中國唐代風格設計八層塔，供遊客朝聖住宿場所，以及具有中國王宮建築風格主殿。它建於1993年至1997年間，一直是新省佛教善信活動場所，每年吸引超過20萬名遊客。

申請書形容，南天寺是自上世紀70年代限制性聯邦移民法律終止以來，新省非基督教宗教存在及發展證據之一，讓國內亞裔國民能夠與其故鄉文化哲學及傳統保持聯繫，亦讓其他澳洲人了解相關文化。

代表南天寺所在選區地方議員坎貝爾（Linda Campbell）早前聯同市議會其他成員，已投票支持相關申請。坎貝爾表示，南天寺幫助人們增進了解佛教，讓人們知道生活有很多不同方式。市長布拉德伯里（Gordon Bradbury）則形容南天寺對許多人來說是神聖的重要空間，吸引世界各地人士前來。本報綜合報道