台相聲天團天津首演 盼促進曲藝交流

台灣知名相聲團體「相聲天團」上周六起首次在大陸天津名流茶館，展開一連4天名為「兩岸笑聲匯津門」表演活動，並與天津相聲藝術團切磋交流。陸媒前日刊出相聲天團團長姬天語專訪，她指數十年來兩岸曲藝界交流主要以同台演出為主，不過演員不應光是同台演出，應互相溝通學習。

段子以Z世代生活為背景 相聲天團由姬天語2018年創立，為台灣新生代說唱藝術及戲劇全女班表演團體。隊員名字皆以「天」字排輩，因此取名「相聲天團」，隊員最年長只有25歲，最小今年剛滿18歲。姬天語2008年拜師，從藝15年來已參與百多場兩岸各類演出，也曾到過天津，結識魏文亮及馬志明等相聲界老前輩，從學習中感受到中華曲藝文化厚度。

當談及相聲天團特別之處時，姬天語指團隊新寫相聲段子大都是以Z世代（即在1990年代中後期至2010年代初期出生人士）網絡生活為背景，創造新故事及新包袱，期望能夠更容易引起年輕人共鳴。

姬天語呼籲，台灣演員應與大陸演員一同學習、生活及演出，藉此加深彼此了解，表演技巧也會在互鑑及對比之中一同成長。此外，她提及此次來到天津，要聽相聲及遊海河，再來套煎餅果子，體驗、感受、融入城市文化，藉此了解彼此多樣性，有體會才有進步。本報綜合報道