印尼雅萬高鐵通車 免費延至月中

【本報綜合報道】中國與印尼合資在印尼建造的雅萬高鐵上月7日通車，昨日正式啟用，印尼總統維多多當日早上到首都雅加達哈利姆高鐵站出席啟動儀式，宣布雅萬高鐵正式啟用。

印尼政府把高鐵列車命名為「Whoosh」，是高鐵快速行駛時發出「呼呼」聲響的擬聲詞，亦是印尼文「節省時間」、「優化運行」及「可靠系統」的縮寫。維多多在啟動儀式發表講話時指，雅萬高鐵列車最高行駛速度可達每小時350公里，這是印尼環保大眾運輸的現代化。印尼海事及投資協調部部長盧胡特宣布，上月開始的高鐵免費試乘服務將延長，10月中旬才開始收費。

採中國標準 全長逾142公里 雅萬高鐵是東南亞首條高速鐵路，項目斥資73億美元（約569.4億港元），由中國企業承建，全線採用中國技術及標準，是中國高鐵首次全系統在海外落地，亦是中國「一帶一路」的關鍵項目之一。雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和印尼第四大城市萬隆，長達142.3公里，來往兩地時間將由3小時縮短至約40多分鐘。雅萬高鐵每列車編組8節，設VIP、一等、二等座，列車總長209米，設有601個座位。