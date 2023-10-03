日本設統合司令部 指揮海陸空自衞隊

統幕將專責輔佐防衞大臣

統幕現時有兩個主要職責，分別是從軍事專業角度輔佐防衞大臣，以及根據防衞大臣命令運用自衞隊。統幕日後會把部隊運用職責，移交予統合司令部。與統幕一樣，統合司令部均設在東京市谷的防衞省內，由總務、情報、作戰、後方運用、指揮通訊運用及法務6個部門構成。統合司令部成立之初約有240人，多半來自自衞隊，只有約50人來自統幕，僅佔總數約兩成。有防衞省武官不滿統合司令部內只有少數統幕人員，如果不能從自衞隊招來熟悉部隊運用人才，可能難以發揮作用。