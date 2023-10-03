土耳其庫爾德分子 自殺彈圖炸內政大樓

門外兩警傷 軍方反擊空襲伊拉克北部 土耳其首都安卡拉內政部大樓門外前天發生自殺式炸彈襲擊事件，造成兩名警員受傷，庫爾德工人黨已承認責任。當地同日較後時間出動多架軍機，空襲庫爾德工人黨位於伊拉克北部目標，成功摧毀約20個目標，包括倉庫及洞穴等。

土耳其內政部公布，兩名可疑人物前天早上9時30分左右企圖攻擊內政部大樓，其中一人在門外引爆炸彈死亡，另一人則被警方擊斃，當中有人是庫爾德工人黨成員，同時在場發現大量武器，包括手榴彈及火箭發射器等。一名政府高層人員透露，兩人首先在安卡拉東南劫持一輛汽車，殺死司機後駛往首都，期間造成一名警員受傷。

工人黨認責 總統矢言反恐 爆炸發生後，庫爾德工人黨承認，旗下不死旅（Immortal Brigade）一個組團隊針對土耳其內政部發動行動。

土耳其總統埃爾多安同日現身國會發表演說，重申企圖破壞及影響公民安全的恐怖分子永遠不能在土耳其實現分離目標，又指會繼續在境內展開反恐行動，直至消滅最後一人為止。外長菲丹亦稱，國家將繼續堅持打擊國內外恐怖主義活動。

至於瑞典外長比爾斯特羅姆亦譴責是次恐怖襲擊事件，又指對此感到震驚。他在網上社交平台重申，瑞典堅定致力打擊各種恐怖主義長期承諾及夥伴關係，期望受傷警員能夠盡快康復。瑞典早前被指未有打擊國內恐怖主義活動，與土耳其關係變得緊張，更被對方力阻加入北約。

相隔不足24小時，土耳其國防部同日宣布，武裝部隊晚上9時已在伊拉克北部發起空中軍事打擊行動，擊殺多名庫爾德工人黨成員，未有透露具體詳情。庫爾德族媒體則稱，土耳其空襲地區位於伊拉克北部山區，位置非常接近伊朗邊境。

庫爾德族尋求獨立 叛亂40年 過去近40年來，庫爾德工人黨尋求建立獨立庫爾德族國家，多次在土耳其部分地區發起武裝叛亂，已被土耳其、美國及歐盟等認定為恐怖組織。本報綜合報道