俄：倘英向烏派教官 將被消滅

梅德韋傑夫

【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫周日表示，在烏克蘭訓練烏軍的英國教官，以及生產金牛座巡航導彈的德國工廠如向烏方供應導彈，將成為俄羅斯軍隊的合法目標，又指西方國家的這類活動正使第三次世界大戰愈來愈近。

英揆否認計劃 英國國防大臣夏博思早前接受報章訪問，表示除了在英國或其他西方國家訓練烏克蘭武裝部隊外，英方還希望向烏克蘭派遣軍事教官。

梅德韋傑夫在社交頻道發表貼文回應，表示在烏克蘭的英國教官將成為俄羅斯武裝力量的合法目標，他們將被消滅。英國首相辛偉誠其後澄清，目前沒有計劃短期內向烏克蘭派遣軍事教官，強調夏博思所講的是將來可能有一天會這樣做。

另外，烏軍東部集群發言人切列瓦蒂周日稱，俄軍第25集團軍派出1.7萬人，接替俄軍第41集團軍及第76近衞空中突擊師，在盧甘斯克州克里米納附近部署。

他聲稱，撤下火線的俄軍兩支部隊受到重創。第25集團軍骨幹由合約軍人及俄軍其他部隊抽調人員組成，主要任務是在克里米納方向防守，暫時未發動攻勢。俄軍積極地利用空中打擊，並且把炮兵撤往最遠的距離，避免受到烏軍打擊。