拜登促國會撐援烏法案

拜登

【本報綜合報道】美國總統拜登上周六簽署獲國會通過的短期開支法案，惟內容不包括進一步援助烏克蘭。他周日強調，美國繼續支持烏克蘭，任何情況下都不容美國對烏克蘭的援助中斷。

爭取45日撥款涵蓋援烏 有關法案為美國聯邦政府提供45日撥款，暫時避免停擺。拜登在白宮演說指：「我要向美國盟友們、美國人民和烏克蘭人民保證，你們可以依靠我們的支持。我們不會一走了之。」拜登指期望眾議院議長麥卡錫守承諾，繼續支援烏克蘭，確保援烏法案獲得通過；又呼籲國會停止玩把戲，盡快商討援助法案，支持烏克蘭。烏克蘭外交部發言人尼科連科指：「烏克蘭政府現正與美國積極合作，以確保於未來45天內發生的美國新預算決定納入協助烏克蘭的新資金。」

自去年2月俄烏戰爭爆發後，美國已向烏克蘭提供460億美元（約3,588億港元）軍事援助，有共和黨議員認為金額太多，又指烏克蘭並非美國的其中一個州。到訪烏克蘭的歐盟外交和安全政策高級代表博雷利表示，對美國的開支法案不包括援助烏克蘭感到驚訝，希望這個不是最終決定。他在基輔與新任烏克蘭國防部長烏梅洛夫舉行首次面對面會談，並向烏克蘭做出長期安全承諾。

博雷利