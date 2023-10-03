聯合國小組抵納卡 30年來首次

【本報綜合報道】阿塞拜疆上月發起軍事行動，控制有主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫（納卡）地區後，當地絕大部分亞美尼亞族人逃離到亞美尼亞。聯合國小組周日抵達納卡地區，是近30年來首次有聯合國人員進入當地。

阿塞拜疆總統發言人表示，聯合國小組周日早上進入納卡地區，主要是評估當地的人道需要，小組由一名聯合國高級援助官員率領。納卡原本有約12萬名亞族人聚居，阿塞拜疆上月底控制納卡以來，截至周日有逾10萬名亞族人進入亞美尼亞，納卡市鎮斯捷潘奈克特變成鬼城，只餘下行動不便的居民和長者，其他人均已逃到亞美尼亞。

阿國亞國將參與斡旋談判 阿塞拜疆政府表示，移民部門正在為留下來的亞族人登記，確保他們融入阿塞拜疆社會。阿塞拜疆政府與亞族分離分子領袖談判「再融合」，同時調查逾300名分離分子犯下的戰爭罪行，阿方敦促他們自首。另外，阿塞拜疆總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕申因周四將在西班牙，參與一場由西方斡旋的談判。