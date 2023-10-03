助研新冠疫苗 2美學者奪醫學諾獎

【本報綜合報道】一年一度諾貝爾獎今日開始揭曉，打頭陣醫學獎由美國醫學家韋斯曼（Drew Weissman）及美國匈牙利裔生物化學家考里科（Katalin Kariko）共同奪得，表揚他們在核苷鹼基修飾方面發現，對研發信使核糖核酸（mRNA）新冠疫苗有重要貢獻。

諾貝爾獎委員會讚揚韋斯曼和考里科的突破性發現，從根本上改變外界對mRNA如何與免疫系統相互作用的理解，對研發有效的mRNA新冠疫苗至關重要，在現代人類健康面臨的最大威脅之一時，他們為疫苗開發的空前速度作出貢獻。

韋斯曼和考里科重點研究不同核糖核酸（RNA）類型如何與免疫系統相互作用，他們注意到樹突狀細胞把體外轉錄的mRNA識別為外來物質，導致它們被激活並釋放發炎信號分子。二人於是研究為何體外轉錄的mRNA會被認為是外來，但來自哺乳動物細胞的mRNA無引起相同反應，相信一些關鍵特性必須區分不同類型的mRNA。

RNA包含4個鹼基，縮寫為A、U、G、C，對應DNA中的A、T、G和C，即遺傳密碼的字母。韋斯曼和考里科知道哺乳動物細胞的RNA鹼基經常遭化學修飾，而體外轉錄的mRNA不會，他們好奇在體外轉錄RNA中不存在改變的鹼基，可否解釋發炎反應。

揭mRNA含鹼基修飾 起消炎反應 為此，他們製造不同的mRNA變體，每種變體的鹼基都有獨特化學變化。他們把變體傳遞給樹突狀細胞，結果發現當mRNA包含鹼基修飾時，發炎反應幾乎消除，改變外界對細胞如何識別和回應不同形式mRNA的理解。這項開創性的研究結果2005年公布，韋斯曼和考里科當時認為發現對mRNA治療具有深遠意義。

繼醫學獎後，諾貝爾物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎分別今日至周五陸續公布得主，經濟學獎得主下周一產生。