黨友稱交罷免動議 麥卡錫：即管出手

麥卡錫

為通過臨時開支法案 拉攏「敵人」 美國國會眾議院議長麥卡錫為通過臨時開支法案而拉攏民主黨，惹來屬於極端保守派的黨友議員不滿，蓋特茲周日揚言本周動議罷免麥卡錫的議長職位。麥卡錫聲稱自己「頂得住」，讓對方即管動議，結束這一切然後開始治理。

蓋特茲表示，眾議院的共和黨人需要在值得信賴的新領導層帶領下繼續前進，被問到有多少共和黨眾議員支持罷免麥卡錫時，他指有足夠的能力令到麥卡錫就算保住議長職位，都只能夠「為民主黨服務」，對方在本周結束之時仍然能夠留任議長的唯一途徑，是民主黨會否救他。

民主黨：倘需支持 將有代價 麥卡錫回應時稱，打從自己競選議長開始，蓋特茲就存心針對他，形容這不是新鮮事；又稱比起做實事，蓋特茲更有興趣接受訪問。他又指自己頂得住，這是他和蓋特茲之間的問題。部分共和黨眾議員亦不認同蓋特茲的做法，認為他是出於自身和政治目的。

民主黨眾議員奧卡西奧‧科迪斯表明若有人提案罷免麥卡錫，她會投贊成票，指麥卡錫是弱勢議長，失去對共和黨黨團的控制。惟她對談判保持開放態度，指出若麥卡錫需要民主黨支持，這將有相應代價。總統拜登拒絕評論民主黨會否幫麥卡錫保住議長一職，他稱自己不能投票，把事情留給參眾兩院領袖解決。

根據眾議院議事規則，只需要任何一位議員提出罷免議長的動議即可。這項動議對上一次使用是2015年，時任共和黨眾議員梅多斯提出議案，要求宣布議長職位空缺，最終兩個月後，時任眾議院議長博爾納宣布下台。在美國歷史上，從未有眾議院議長因議員的動議而被解除職務。

麥卡錫今年初獲得提名出任眾議院議長時，只有蓋特茲等20多名黨友在多輪表決投下反對票，蓋特茲更是到最後一輪表決仍然堅持立場，但其他原本反對的黨友分批改變立場，麥卡錫才得以當選。蓋特茲上周直言，與民主黨眾議員的唯一共識，就是麥卡錫沒有好好領導眾議院。

動議需過半數218票才通過 一旦有關動議交由大會表決，只需要過半數218票支持就可以通過。當麥卡錫被罷免後，他任內制訂有關臨時議長人選的名單，將會由眾議院秘書處公開。排在名單第一位的議員將會成為臨時議長，上任後第一件事情將是舉行議長選舉，但共和黨人此時可以再次提名麥卡錫。本報綜合報道

蓋特茲 奧卡西奧‧科迪斯