綠鬣蜥現身南投 縣政府派員調查

【本報綜合報道】台灣傳媒周日報道，南投縣魚池鄉一名男子近日騎電單車期間，意外在日月潭附近發現一隻長約1.2米的綠鬣蜥。縣政府稱，綠鬣蜥已經被列為「有害外來種」，縣內通報均屬零星個案，為謹慎起見將派人到場調查。

料不當棄養或脫逃 魚池鄉居民葉文平上周三騎電單車經過十一股溪附近，在附近草叢中發現綠鬣蜥的尾巴正在移動，最終停車抓住牠。該縣農業處表示，該隻綠鬣蜥應是被不當棄養或從飼主家脫逃，尚待調查初步研判縣內出現綠鬣蜥均屬零星個案，又指民眾若要飼養該物種，須先向縣政府辦理登記，違者將被處以一萬元新台幣至5萬元新台幣（約2,400港元至1.2萬港元）罰款。

報道指截至去年底，全台移除近10萬隻綠鬣蜥，南投縣近兩至3年在野外亦出現零星個案。縣農業處指，自高屏地區2015年被發現綠鬣蜥野生族群後，其野外數量不斷攀升，近年有往北擴張之勢，南投縣草屯鎮及南投市等地先後出現綠鬣蜥，魚池鄉則是首度發現該物種。