彰化民眾棄養成風 扔貓咪入流浪狗區

台灣傳媒周日報道，台灣彰化縣二水鄉近來接連發生棄養動物事件，有一對夫妻開車載送貓咪上山後，把貓咪丟棄在流浪狗活動區域；也有人一口氣丟掉8隻至9隻小狗。當地義工氣憤不已，顯示不少民眾的動物保護意識很薄弱。

報道指，為阻止棄養事件，動物保護義工在當地裝置監視器，但才裝設沒幾天，已經發現有民眾棄養貓咪。義工指出，解決問題的方法很多，但千萬不要選擇最低級的棄養，強調異地野放對貓咪是一種傷害，更何況遭到棄養的貓咪也都還沒有結紮。

當確認有人棄貓後，數名動物保護義工找到幼貓趴在圍籬瑟瑟發抖，棄養者把貓留在原地等死，附近是一群流浪狗；他們還上山尋找是否還有其他幼貓遺留原地，最後找到一隻並帶回安置。由於監視器拍得棄養者一清二楚，動物保護義工稱「你們就等着被傳喚」。

義工掌握罪證提交警方 由於棄養罪證確鑿，動物保護義工向田中警分局二水分駐所提交監視器畫面報案，「希望公家機關不要對這樣的案件愛理不理」，期盼警方迅速追查棄養者後，彰縣府動防所能夠迅速作出裁罰。

依據台灣《動物保護法》，違法棄養動物者，可以被處3萬元新台幣（約7,000港元）以上、15萬元新台幣（約3.6萬港元）以下罰鍰，裁罰頗重。先前二水鄉動物保護義工向轄區警方報案棄養事件，經警方追查棄養者到案後，將該案移轉該所裁罰，該所已經針對棄養者的犯行裁處3萬元罰鍰。本報綜合報道